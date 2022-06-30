Готов заслонить Путина от пули: циничное заявление легенды автоспорта

Британский бизнесмен и бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун оправдал Владимира Путина за войну в Украине, мол он делал лучше для своей страны

У Путина появился 91-летний телохранитель / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поддержал президента России Владимира Путина. Сделал он это после обстрела Кременчуга. А гибель мирных жителей назвал случайной.

"Я готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что сделает лучше для России.

Путин и Экклстоун на этапе Формулы-1

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Смерть мирных украинцев не была специальной... Уверен, что если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы это", – цитирует Экклстоуна The Sun.

Берни Экклстоуну 91 год. Родился он в Великобритании, где и увлекся автоспортом. Сначала участвовал в Формуле-1, как гонщик. Потом был владельцем гоночной команды. И десятилетиями руководил Формулой-1.

Летом 2020 Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его супруга Фабиана (сейчас 46 лет) родила мальчика в Швейцарии, малыша назвали Эйсом.

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Берни Экклстоун с женой и малышом

До этого у легендарного британца рождались только дочери. Старшей из них сейчас – 67 лет. Ранее дочь Берни Экклстоуна ограбили на 66 миллионов долларов.