Еще одна жертва "Дакара": от травм умер французский гонщик

Сегодня в Саудовской Аравии заканчивается очередной ралли-рейд "Дакар". К сожалению, в этом году не обошлось без жертв. В пятницу стало известно, что умер французский мотоциклист Пьер Шерпен. 52-летний гонщик получил травмы после падения на седьмом этапе 10 января. С тех пор он находился в коме, из которой так и не вышел. Ранее еще один мотоциклист на "Дакаре" оказался в госпитале после аварии.
В минувшее воскресенье Шерпена обнаружили без сознания на одном из спецучастков. В больнице у него диагностировали серьезную травму головы и провели операцию в нейрохирургическом отделении. Пьер пребывал в искусственной коме, его состояние оставалось стабильным. Но вчера во время транспортировки в госпиталь Лилля мотогонщик умер. Об этом сообщила пресс-служба "Дакара", выразив соболезнования.
Пьер Шерпен принимал участие в самом знаменитом и сложном ралли четвертый раз.
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Смотрите сюжет о смерти мотоциклиста на "Дакаре" в прошлом году:
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