Звездный нимб не помешал. Виейра надавал пинков зарвавшемуся фанату

Лондонский Кристал Пэлас в драматическом поединке упустил победу над Эвертоном (2:3). Команда украинца Виталия Миколенко гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон.

От такой радости фаны "ирисок" выбежали на поле "Гудисон Парка". В центре событий оказался главный тренер "стекольщиков" Патрик Виейра.

Один из фанов подбежал к экс-звезде сборной Франции и начал его провоцировать. Горе-болельщик показывал легендарному футболисту средний палец и выкрикивал нецензурную брань в его адрес, снимая это безобразие на видео.

Наставник Кристал Пэласа не вытерпел такого унижения. Патрик Виейра схватил своего обидчика, а затем ударил его ногой. От пинка знаменитого футболиста фанат повалился на газон.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground pic.twitter.com/p6fVvYnzTd