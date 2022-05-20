Камбэк ценою в жизнь. Команда Миколенко гарантировала место в АПЛ

Несмотря на ошибки украинского защитника Виталия Миколенко "ириски" сумели вырвать победу в матче с Кристал Пэлас

Миколенко не удержал Джордана Айю из Кристал Пэлас / Фото: Getty Images

В четверг, 19 мая, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле состоялся перенесенный поединок 33-го тура АПЛ, в котором Эвертон принимал Кристал Пэлас.

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Победа в этом матче гарантировала подопечным Лэмпарда сохранение места в элите на следующий сезон.

Но игра началась совсем не по сценарию команды Миколенко. В середине первого тайма защитники "ирисок" не разобрались во время стандарта, кто должен держать Матета, и французский форвард открыл счет в матче.

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Уже на 36-й минуте встречи табло "Гудисон Парка" высветило счет 0:2. Виталий Миколенко проиграл борьбу Джордану Айю и ганец удвоил перевес гостей.

После перерыва Майкл Кин воспользовался пасом Мэйсона Холгэйта, вернув интригу в матч – 1:2.

На 75-й минуте встречи Ришарлисон оказался в нужном месте штрафной площадки и сравнял счет в поединке – 2:2.

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Развязка в матче наступила за пять минут до конца встречи. Калверт-Льюин замкнул подачу со штрафного и принес победу в команде Фрэнка Лэмпарда – 3:2.

Виталий Миколенко провел на поле все игровое время. Портал SofaScore поставил украинцу четвертую оценку в команде – 7,4.

АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2

Голы: Кин, 54, Ришарлисон, 75, Калверт-Льюин, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Эвертон: Пикфорд – Холгейт, Кин, Коулмэн – Миколенко, Гомеш (Алли, 46), Дукуре, Ивоби – Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Гордон (Грей, 61).

Кристал Пэлас: Батленд – Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн – Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлюпп (Галлахер, 74) – Заа, Матета (Бентеке, 81), Айю.

ОБЗОР МАТЧА

Эта победа за тур до окончания чемпионата гарантировала Эвертону место в АПЛ на следующий сезон.