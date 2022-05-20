Зірковий німб не завадив. Вієйра надавав стусанів фанату, що зарвався.

Вболівальник Евертона випробував на собі силу удару чемпіона світу та Європи Патріка Вієйра

Патрік Вієйра не витримав глузувань від уболівальника / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Лондонський Крістал Пелас у драматичному поєдинку упустив перемогу над Евертоном (2:3). Команда українця Віталія Миколенка гарантувала собі місце у АПЛ наступного сезону.

Від такої радості фани "ірисок" вибігли на поле "Гудісон Парку". У центрі подій опинився головний тренер "склярів" Патрік Вієйра.

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Один із фанів підбіг до екс-зірки збірної Франції та почав його провокувати. Горе-вболівальник показував легендарному футболісту середній палець і вигукував нецензурну лайку на його адресу, знімаючи це неподобство на відео.

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Наставник Кристал Пеласа не витримав такого приниження. Патрік Вієйра схопив свого кривдника, а потім ударив його ногою. Від стусану знаменитого футболіста фанат упав на газон.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground pic.twitter.com/p6fVvYnzTd - Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022

Француза відразу обступили інші фанати, але масової бійки вдалося уникнути.

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Нагадаємо, зовсім недавно роздавав стусани ще один уславлений спортсмен. П'яний Тайсон Ф'юрі залишився невдоволений таксистом, який не захотів його брати в машину, і вдарив його автомобіль ногою.