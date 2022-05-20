Зірковий німб не завадив. Вієйра надавав стусанів фанату, що зарвався.

Лондонський Крістал Пелас у драматичному поєдинку упустив перемогу над Евертоном (2:3). Команда українця Віталія Миколенка гарантувала собі місце у АПЛ наступного сезону.
Від такої радості фани "ірисок" вибігли на поле "Гудісон Парку". У центрі подій опинився головний тренер "склярів" Патрік Вієйра.
Один із фанів підбіг до екс-зірки збірної Франції та почав його провокувати. Горе-вболівальник показував легендарному футболісту середній палець і вигукував нецензурну лайку на його адресу, знімаючи це неподобство на відео.
May 20, 2022
Наставник Кристал Пеласа не витримав такого приниження. Патрік Вієйра схопив свого кривдника, а потім ударив його ногою. Від стусану знаменитого футболіста фанат упав на газон.
Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground pic.twitter.com/p6fVvYnzTd- Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022
Француза відразу обступили інші фанати, але масової бійки вдалося уникнути.
Нагадаємо, зовсім недавно роздавав стусани ще один уславлений спортсмен. П'яний Тайсон Ф'юрі залишився невдоволений таксистом, який не захотів його брати в машину, і вдарив його автомобіль ногою.