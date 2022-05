Зірковий німб не завадив. Вієйра надавав стусанів фанату, що зарвався.

Лондонський Крістал Пелас у драматичному поєдинку упустив перемогу над Евертоном (2:3). Команда українця Віталія Миколенка гарантувала собі місце у АПЛ наступного сезону.

Від такої радості фани "ірисок" вибігли на поле "Гудісон Парку". У центрі подій опинився головний тренер "склярів" Патрік Вієйра.

Один із фанів підбіг до екс-зірки збірної Франції та почав його провокувати. Горе-вболівальник показував легендарному футболісту середній палець і вигукував нецензурну лайку на його адресу, знімаючи це неподобство на відео.

Наставник Кристал Пеласа не витримав такого приниження. Патрік Вієйра схопив свого кривдника, а потім ударив його ногою. Від стусану знаменитого футболіста фанат упав на газон.

