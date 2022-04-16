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Зинченко вылетел из Кубка Англии из-за горе-вратаря: видео дикого фэйла кипера Ман Сити

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 апреля, 19:26
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Мерсисайдцы провели ударный первый тайм, однако после перерыва едва не позволили команде Гвардиолы совершить камбэк
Зак Штеффен подвел команду, подарив гол Садио Мане
Зак Штеффен подвел команду, подарив гол Садио Мане / Фото: Getty Images

Состоялся первый полуфинал Кубка Англии по футболу. В нем сошлись две лучшие на данный момент команды с Туманного Альбиона – Манчестер Сити и Ливерпуль.

Неделю назад команды выдали суперматч в рамках АПЛ, сыграв вничью со счетом 2:2. Это позволило Сити сохранить отрыв от преследователя в один балл. Сегодня же команд ждала битва за финал Кубка.

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Ливерпуль дал многих игрокам основы отдохнуть посреди недели в матче с Бенфикой и сегодня все звезды команды вернулись в основу. Сити же наоборот прибегнул к ротации.

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Впервые за месяц со старта вышел Александр Зинченко, занявший место на левом фланге обороны. Впрочем, первый тайм полностью оказался за мерсисайдцами, а больше всех чудил кипер Сити Зак Штеффен.

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Первым во встрече отличился Конате, который головой замкнул подачу Робертсона с углового. А уже через 8 минут начал ошибаться Штеффен. На ровном месте американец решил пофинтить возле линии своих ворот, чем подарил Мане возможность забить легкий гол.

А перед перерывом мерсисайдцы и вовсе довели счет до разгромного. Алькантара набросил мяч на ногу Мане и сенегалец слету пробил в ближний угол Сити. Зак вновь допустил оплошность, не прикрыв "свою зону ворот".

Ман Сити не собирался складывать руки и взялся за потенциальный камбэк уже на второй минуте второго тайма. Жезус вошел в штрафную мерсисайдцев и отпасовал на свободного Грилиша, которому никто не помешал пробить Алиссона.

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Сити продолжал давить, но Жезус и Стерлинг свои моменты не использовали. На высоте был Алиссон, который спасал и при выходе один на один, и при дальних ударах. Ливерпуль же мог забивать после ошибки Зинченко, который отдал слабый пас на кипера и подарил мяч Салаху. Но египтянин сплоховал.

"Горожане" сумели забить второй мяч лишь в компенсированное время, Марез на скорости вбежал в штрафную Ливерпуля и отдал на свободного Бернарду Силву. Подопечные Клоппа перешли на навал, но своего не добились.

Таким образом, Ливерпуль выходит в финал Кубка Англии и может добыть свой второй трофей в сезоне. Ранее мерсисайдцы добыли Кубок Лиги. Соперником команды Клоппа станет Челси или Кристал Пэлас. Финал состоится на "Уэмбли" 14 мая.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ 2:3
Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, Мане, 35

Манчестер Сити: Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Бернарду Силва – Фоден, Грилиш, Стерлинг – Жезус (Марез, 83).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 73), Алькантара (Джонс, 86) – Мане (Жота, 84), Салах, Луис Диас (Фирмино, 85).

Предупреждения: Жезус, Фернандиньо – Фабиньо, Кейта, Мане.

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