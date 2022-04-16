Зинченко вылетел из Кубка Англии из-за горе-вратаря: видео дикого фэйла кипера Ман Сити

Мерсисайдцы провели ударный первый тайм, однако после перерыва едва не позволили команде Гвардиолы совершить камбэк

Зак Штеффен подвел команду, подарив гол Садио Мане / Фото: Getty Images

Состоялся первый полуфинал Кубка Англии по футболу. В нем сошлись две лучшие на данный момент команды с Туманного Альбиона – Манчестер Сити и Ливерпуль.

Неделю назад команды выдали суперматч в рамках АПЛ, сыграв вничью со счетом 2:2. Это позволило Сити сохранить отрыв от преследователя в один балл. Сегодня же команд ждала битва за финал Кубка.

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Ливерпуль дал многих игрокам основы отдохнуть посреди недели в матче с Бенфикой и сегодня все звезды команды вернулись в основу. Сити же наоборот прибегнул к ротации.

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Впервые за месяц со старта вышел Александр Зинченко, занявший место на левом фланге обороны. Впрочем, первый тайм полностью оказался за мерсисайдцами, а больше всех чудил кипер Сити Зак Штеффен.

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Первым во встрече отличился Конате, который головой замкнул подачу Робертсона с углового. А уже через 8 минут начал ошибаться Штеффен. На ровном месте американец решил пофинтить возле линии своих ворот, чем подарил Мане возможность забить легкий гол.

А перед перерывом мерсисайдцы и вовсе довели счет до разгромного. Алькантара набросил мяч на ногу Мане и сенегалец слету пробил в ближний угол Сити. Зак вновь допустил оплошность, не прикрыв "свою зону ворот".

Ман Сити не собирался складывать руки и взялся за потенциальный камбэк уже на второй минуте второго тайма. Жезус вошел в штрафную мерсисайдцев и отпасовал на свободного Грилиша, которому никто не помешал пробить Алиссона.

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Сити продолжал давить, но Жезус и Стерлинг свои моменты не использовали. На высоте был Алиссон, который спасал и при выходе один на один, и при дальних ударах. Ливерпуль же мог забивать после ошибки Зинченко, который отдал слабый пас на кипера и подарил мяч Салаху. Но египтянин сплоховал.

"Горожане" сумели забить второй мяч лишь в компенсированное время, Марез на скорости вбежал в штрафную Ливерпуля и отдал на свободного Бернарду Силву. Подопечные Клоппа перешли на навал, но своего не добились.

Таким образом, Ливерпуль выходит в финал Кубка Англии и может добыть свой второй трофей в сезоне. Ранее мерсисайдцы добыли Кубок Лиги. Соперником команды Клоппа станет Челси или Кристал Пэлас. Финал состоится на "Уэмбли" 14 мая.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ 2:3

Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, Мане, 35

Манчестер Сити: Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Бернарду Силва – Фоден, Грилиш, Стерлинг – Жезус (Марез, 83).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 73), Алькантара (Джонс, 86) – Мане (Жота, 84), Салах, Луис Диас (Фирмино, 85).

Предупреждения: Жезус, Фернандиньо – Фабиньо, Кейта, Мане.