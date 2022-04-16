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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зінченко вилетів із Кубка Англії через горе-воротаря: відео дикого фейлу кіпера Ман Сіті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 квітня, 19:26
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Мерсисайдці провели ударний перший тайм, проте після перерви ледь не дозволили команді Гвардіоли зробити камбек
Зак Штеффен підвів команду, подарувавши гол Садіо Мане
Зак Штеффен підвів команду, подарувавши гол Садіо Мане / Фото: Getty Images

Відбувся перший півфінал Кубка Англії з футболу. У ньому зійшлися дві найкращі на даний момент команди з Туманного Альбіону. Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Тиждень тому команди видали суперматч у рамках АПЛ, зігравши внічию з рахунком 2:2. Це дозволило Сіті зберегти відрив від переслідувача на один бал. Сьогодні ж на команди чекала битва за фінал Кубка.

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Ліверпуль дав багатьох гравцям основи відпочити посеред тижня у матчі з Бенфікою і сьогодні всі зірки команди повернулися до основи. Сіті навпаки вдався до ротації.

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Вперше за місяць зі старту вийшов Олександр Зінченко, який посів місце на лівому фланзі оборони. Втім, перший тайм повністю опинився за мерсисайдцями, а найбільше дивував кіпер Сіті Зак Штеффен.

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Першим у зустрічі відзначився Конате, який головою замкнув подачу Робертсона з кутового. А вже за 8 хвилин почав помилятися Штеффен. На рівному місці американець вирішив пофінти біля лінії своїх воріт, чим подарував Мане можливість забити легкий гол.

А перед перервою мерсисайдці взагалі довели рахунок до розгромного. Алькантара накинув м'яч на ногу Мане і сенегалець відразу пробив у ближній кут Сіті. Зак знову припустився помилки, не прикривши "свою зону воріт".

Ман Сіті не збирався складати руки і взявся за потенційний камбек вже на другій хвилині другого тайму. Жезус увійшов до штрафного майданчика мерсисайдців і відпасував на вільного Гріліша, якому ніхто не завадив пробити Алісона.

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Сіті продовжував тиснути, але Жезус і Стерлінг своїх моментів не використали. На висоті був Алісон, який рятував і при виході віч-на-віч, і при далеких ударах. Ліверпуль міг забивати після помилки Зінченко, який віддав слабкий пас на кіпера і подарував м'яч Салаху. Але єгиптянин схибив.

"Городяни" зуміли забити другий м'яч лише у компенсований час, Марез на швидкості вбіг у штрафний майданчик Ліверпуля і віддав на вільного Бернарду Сілву. Підопічні Клоппа перейшли на навал, але свого не досягли.

Таким чином, Ліверпуль виходить у фінал Кубка Англії та може здобути свій другий трофей у сезоні. Раніше мерсисайдці вибороли Кубок Ліги. Суперником команди Клоппа стане Челсі або Крістал Пелас. Фінал відбудеться на "Уемблі" 14 травня.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЛІВЕРПУЛЬ 2:3
Голи: Гріліш, 47, Бернарду Сілва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, Мане, 35

Манчестер Сіті: Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко – Фернандіньо, Бернарду Сілва – Фоден, Гріліш, Стерлінг – Жезус (Марез, 83).

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Кейта (Хендерсон, 73), Алькантара (Джонс, 86) – Мане (Жота, 84), Салах, Луїс Діас (Фірміно, 85).

Попередження: Жезус, Фернандіньо – Фабіньо, Кейта, Мане

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