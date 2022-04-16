Зінченко вилетів із Кубка Англії через горе-воротаря: відео дикого фейлу кіпера Ман Сіті

Мерсисайдці провели ударний перший тайм, проте після перерви ледь не дозволили команді Гвардіоли зробити камбек

Зак Штеффен підвів команду, подарувавши гол Садіо Мане / Фото: Getty Images

Відбувся перший півфінал Кубка Англії з футболу. У ньому зійшлися дві найкращі на даний момент команди з Туманного Альбіону. Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Тиждень тому команди видали суперматч у рамках АПЛ, зігравши внічию з рахунком 2:2. Це дозволило Сіті зберегти відрив від переслідувача на один бал. Сьогодні ж на команди чекала битва за фінал Кубка.

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Ліверпуль дав багатьох гравцям основи відпочити посеред тижня у матчі з Бенфікою і сьогодні всі зірки команди повернулися до основи. Сіті навпаки вдався до ротації.

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Вперше за місяць зі старту вийшов Олександр Зінченко, який посів місце на лівому фланзі оборони. Втім, перший тайм повністю опинився за мерсисайдцями, а найбільше дивував кіпер Сіті Зак Штеффен.

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Першим у зустрічі відзначився Конате, який головою замкнув подачу Робертсона з кутового. А вже за 8 хвилин почав помилятися Штеффен. На рівному місці американець вирішив пофінти біля лінії своїх воріт, чим подарував Мане можливість забити легкий гол.

А перед перервою мерсисайдці взагалі довели рахунок до розгромного. Алькантара накинув м'яч на ногу Мане і сенегалець відразу пробив у ближній кут Сіті. Зак знову припустився помилки, не прикривши "свою зону воріт".

Ман Сіті не збирався складати руки і взявся за потенційний камбек вже на другій хвилині другого тайму. Жезус увійшов до штрафного майданчика мерсисайдців і відпасував на вільного Гріліша, якому ніхто не завадив пробити Алісона.

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Сіті продовжував тиснути, але Жезус і Стерлінг своїх моментів не використали. На висоті був Алісон, який рятував і при виході віч-на-віч, і при далеких ударах. Ліверпуль міг забивати після помилки Зінченко, який віддав слабкий пас на кіпера і подарував м'яч Салаху. Але єгиптянин схибив.

"Городяни" зуміли забити другий м'яч лише у компенсований час, Марез на швидкості вбіг у штрафний майданчик Ліверпуля і віддав на вільного Бернарду Сілву. Підопічні Клоппа перейшли на навал, але свого не досягли.

Таким чином, Ліверпуль виходить у фінал Кубка Англії та може здобути свій другий трофей у сезоні. Раніше мерсисайдці вибороли Кубок Ліги. Суперником команди Клоппа стане Челсі або Крістал Пелас. Фінал відбудеться на "Уемблі" 14 травня.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЛІВЕРПУЛЬ 2:3

Голи: Гріліш, 47, Бернарду Сілва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, Мане, 35

Манчестер Сіті: Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко – Фернандіньо, Бернарду Сілва – Фоден, Гріліш, Стерлінг – Жезус (Марез, 83).

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Кейта (Хендерсон, 73), Алькантара (Джонс, 86) – Мане (Жота, 84), Салах, Луїс Діас (Фірміно, 85).

Попередження: Жезус, Фернандіньо – Фабіньо, Кейта, Мане