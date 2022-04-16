"Ненавиджу за все, що зробили з Україною": Зінченко вилив весь гнів на росіян

Футболіст Манчестер Сіті обурений мовчанням жителів РФ, які вважають за краще не висловлюватися проти фашистських дій Путіна

Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України / Фото: Getty Images

Українські спортсмени масово підтримують свою країну у боротьбі проти воєнної агресії Росії. Особливо помітний Олександр Зінченко.

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Гравець Манчестер Сіті з перших днів війни став критикувати росіян за мовчання та навіть побажав Путіну смерті. Днями хавбек збірної України дав інтерв'ю The Guardian, розповівши про ненависть до представників РФ.

"Це жах. Те, що вони робили, – шок для всього світу, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони ґвалтували наших жінок і дівчат, вбивали собак і навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що відчуваю до них. Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та з Україною. І я ненавиджу людей у Росії, які намагаються переконати інших, що це все є пропагандою. Це сором. Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото та факти. Тіла вбитих лежали на землі два тижні. Вони мають відповісти за це".

Олександр Зінченко мчить до свого чергового трофея / Фото: Getty Images

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Також Зінченко прокоментував ситуацію в українському футболі. Гравець упевнений, що зараз громадянам не до гри, і всі сконцентровані на перемозі.

"Головне питання зараз – врятувати нашу країну. Я маю на увазі, що зараз ніхто не думає про український футбол, а лише про свої сім'ї і про те, як покращити ситуацію. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, після цього ми збираємося створити щось особливе. Я у цьому впевнений".

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Олександр мав коло друзів у Росії, але тепер він практично зник. Футболіст не розуміє, чому росіяни мовчать і не висловлюються проти війни своєї країни в Україні.

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