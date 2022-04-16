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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Ненавиджу за все, що зробили з Україною": Зінченко вилив весь гнів на росіян

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 квітня, 18:26
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Футболіст Манчестер Сіті обурений мовчанням жителів РФ, які вважають за краще не висловлюватися проти фашистських дій Путіна
Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України
Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України / Фото: Getty Images

Українські спортсмени масово підтримують свою країну у боротьбі проти воєнної агресії Росії. Особливо помітний Олександр Зінченко.

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Гравець Манчестер Сіті з перших днів війни став критикувати росіян за мовчання та навіть побажав Путіну смерті. Днями хавбек збірної України дав інтерв'ю The Guardian, розповівши про ненависть до представників РФ.

"Це жах. Те, що вони робили, – шок для всього світу, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони ґвалтували наших жінок і дівчат, вбивали собак і навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що відчуваю до них.

Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та з Україною. І я ненавиджу людей у Росії, які намагаються переконати інших, що це все є пропагандою. Це сором.

Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото та факти. Тіла вбитих лежали на землі два тижні. Вони мають відповісти за це".

Олександр Зінченко мчить до свого чергового трофея
Олександр Зінченко мчить до свого чергового трофея / Фото: Getty Images

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Також Зінченко прокоментував ситуацію в українському футболі. Гравець упевнений, що зараз громадянам не до гри, і всі сконцентровані на перемозі.

"Головне питання зараз – врятувати нашу країну. Я маю на увазі, що зараз ніхто не думає про український футбол, а лише про свої сім'ї і про те, як покращити ситуацію. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, після цього ми збираємося створити щось особливе. Я у цьому впевнений".

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Олександр мав коло друзів у Росії, але тепер він практично зник. Футболіст не розуміє, чому росіяни мовчать і не висловлюються проти війни своєї країни в Україні.

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"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилося практично до нуля. Я так розчарований. Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на початку вторгнення і писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звичайно Якщо вони мовчать, то підтримуєте те, що відбувається в Україні, я не розумію, чому.

Можливо, вони налякані, адже бачать у соцмережах, як росіян забирають до в'язниць через протести. Але подивіться на футболістів чи когось із великою аудиторією.

Чи можете ви повірити, що якщо хтось із них запостить слова проти війни, то їх заарештують? Звісно, цього не зроблять. Ганьба, що вони нічого не кажуть.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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