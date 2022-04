МанСити – Ливерпуль: онлайн-трансляция Кубка Англии

В субботу, 16 апреля, определится первый финалист Кубка Англии. На "Уэмбли" встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль.

Совсем недавно эти клубы играли в чемпионате Англии, боевая ничья – 2:2.

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль начнется в 17:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Кубка Англии.

В Кубке Англии команды встречались семь раз. Две победы у МанСити, дважды была зафиксирована ничья и еще три матча выиграл Ливерпуль.

Манчестер Сити шесть раз выигрывал Кубок Англии: 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19.

У Ливерпуля семь трофеев: 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06.

Аналитики букмекерских контор выставили такие коэффициенты на этот матч: победа Манчестер Сити – 2.55, ничья – 3.35, победа Ливерпуля – 2.80.

Котировки на выход в финал: МанСити – 1.83, Ливерпуль – 1.97.

Метод прохода:

В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Setanta Sports. Также в онлайне игру можно посмотреть на OLL.TV.

Победитель этой пары встретится в финале с лучшей командой в противостоянии Челси – Кристал Пэлас (17 апреля).





An #EmiratesFACup semi-final at Wembley against Man City awaits! Let's do it #WalkOnpic.twitter.com/k28Qc1LNdg