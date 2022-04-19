Зарыли топор войны. Сидорчук о скандале в сборной Украины

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал конфликтную ситуацию возникшую между его клубом и УАФ

Сергей Сидорчук с радостью приедет в сборную Украины / Фото: Getty Images

На фоне военной агрессии Российской Федерации в украинском футболе разгорелся скандал, который был абсолютно не нужен в такое трудное время. К счастью, сторонам конфликта хватило ума быстро снять лишнее напряжение и пойти друг другу на встречу. Президент Динамо нашел общий язык с УАФ и согласился отпустить игроков раньше.

О том, как отреагировали на конфликтную ситуацию футболисты Динамо и какой они нашли выход для примирения, рассказал Сергей Сидорчук.

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"Конечно, я и все наши сборники очень расстроены. Считаю, что произошло некоторое недоразумение между УАФ и Динамо. В нашем футболе это, к сожалению, обычная ситуация. Я бы назвал это рабочими моментами. Такие были и раньше, но сейчас диалог между клубом и сборной выставили в общем. Это не совсем верно во время войны. Думаю, что все бы поладили, как и всегда. Это понимание уже есть.

Александр Петраков не согласен с позицией Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Как разрешилась ситуация? Так, как и должно было -мы едем в сборную. Знаю, что по просьбе Шахтера начало сбора смещено на 2 мая. Динамовцы, насколько мне известно, приедут на следующий день. Не раз общались с Петраковым. Не беспокойтесь, все хорошо. Все динамовцы просто мечтают, чтобы вместе со сборной Украины попасть на чемпионат мира. Это наша общая цель, особенно в это время. Мы всегда с огромным желанием приезжали в ряды национальной команды.

Цыганков и Сидорчук пока в хорошем настроении / Фото: Facebook

Кстати, у меня есть, как мне кажется, отличная идея. Закрыть эту тему, а также наш благотворительный тур по матчу… Динамо – Шахтер. Его можно сыграть в Словении. Там соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки. Думаю, будет хороший спарринг", – сказал Сидорчук в интервью zbirna.com.

Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук / Фото: Reuters

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Добавим, что подопечные Мирчи Луческу прибудут в расположение сборной Украины 3 мая.

Напомним, что наша команда в Словении будет готовиться к стыковому поединку ЧМ-2022 против Шотландии, который пройдет 1 июня. Успех в Глазго позволит подопечным Петракова 5 июня сыграть с Уэльсом за право поехать на Мундиаль.

Александр Петраков за честную борьбу за путевку на Мундиаль / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сам ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В случае успешной квалификации сборная Украины попадет в группу В к Англии, США и Ирану.