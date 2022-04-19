Закопали сокиру війни. Сидорчук про скандал у збірній України

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував конфліктну ситуацію, що виникла між його клубом та УАФ

Сергій Сидорчук із радістю приїде до збірної України / Фото: Getty Images

На тлі військової агресії Російської Федерації в українському футболі спалахнув скандал, який був абсолютно не потрібний у такий скрутний час. На щастя, сторонам конфлікту вистачило розуму швидко зняти зайву напругу та піти один одному на зустріч. Президент Динамо порозумівся з УАФ та погодився відпустити гравців раніше.

Про те, як відреагували на конфліктну ситуацію футболісти Динамо та який вони знайшли вихід для примирення, розповів Сергій Сидорчук.

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"Звичайно, я і всі наші збірки дуже засмучені. Вважаю, що сталося певне непорозуміння між УАФ та Динамо. У нашому футболі це, на жаль, звичайна ситуація. Я назвав би це робочими моментами. Такі були й раніше, але зараз діалог між клубом та збірною виставили на загал. Це не зовсім вірно під час війни. Гадаю, що всі би порозумілися, як і завжди. Це порозуміння вже є.

Олександр Петраков не згоден із позицією Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Як вирішилася ситуація? Так, як і мало – ми їдемо до збірної. Знаю, що на прохання Шахтаря початок збору зміщено на 2 травня. Динамівці, наскільки мені відомо, приїдуть наступного дня. Не раз спілкувалися з Петраковим. Не турбуйтеся, все гаразд. Всі динамівці просто мріють про те, щоб разом зі збірною України потрапити на чемпіонат світу. Це наша спільна мета, особливо в такий час. Ми завжди з величезним бажанням приїжджали до лав національної команди.

/ Фото: Facebook

До речі, я маю, як мені здається, чудову ідею. Закрити цю тему, а також наш благодійний тур матчем... Динамо – Шахтар. Його можна зіграти у Словенії. Там зберуться тренери клубів та збірної і всі потиснуть один одному руки. Думаю, буде добрий спаринг", – сказав Сидорчук в інтерв'ю zbirna.com.

Збірна України, Шапаренко і Сидорчук / Фото: Reuters

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Додамо, що підопічні Мірчі Луческу прибудуть до розташування збірної України 3 травня.

Нагадаємо, що наша команда у Словенії готуватиметься до стикового поєдинку ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Успіх у Глазго дозволить підопічним Петракова 5 червня зіграти з Уельсом за право поїхати на Мундіаль.

Олександр Петраков за чесну боротьбу за путівку на Мундіаль / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сам ЧС пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. У разі успішної кваліфікації збірна України потрапить до групи В до Англії, США та Ірану.