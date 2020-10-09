"Заря" подала заявку на Лигу Европы, в ней 26 футболистов

На групповом этапе Лиги Европы украинская команда сыграет с "Лестером", "Брагой" и АЕКом

На групповом этапе еврокубков Украину будут представлять три команды: "Шахтер" и "Динамо" – в Лиге чемпионов, "Заря" – в Лиге Европы. На прошлой неделе Луческу еле спасся от поражения "Заре".

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Луганский клуб несколько дней назад подал заявку на участие в турнире, которую функционеры приняли и опубликовали на официальном сайте УЕФА. Также "Заря" решила оформить свой список в виде картинки.

Всего за команду Виктора Скрипника в Лиге Европы могут сыграть 26 футболистов, в том числе – три вратаря.

Вчера "Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов.

Напомним, соперниками "Зари" на групповой стадии будут английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК. Первые три тура пройдут с интервалом в неделю. Премьера коллектива Скрипника ожидается 22 октября в Лестере, а через неделю наши сразятся с "Брагой" на своем поле.

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Тем временем, "Заря" хочет арендовать защитника "Динамо".

В чемпионате Украины луганчане стартовали не слишком удачно: после пяти туров они занимают лишь девятое место, набрав пять очков.

Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов" на выезде:

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