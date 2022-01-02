За сутки! У Миколенко резко выросло количество подписчиков в Instagram

Переход из киевского Динамо в ливерпульский Эвертон принес Виталию Миколенко десять тысяч новых фолловеров в соцсети

У Миколенко уже 126 тысяч фолловеров / Фото: Коллаж: Сегодня

После подписания контракта с Эвертоном Виталий Миколенко стал более популярной личностью в Instagram.

Количество его подписчиков за сутки выросло со 116 тысяч до 126 тысяч человек.

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"Отдай нам всего себя, и мы будем петь на трибунах твое имя", – написал Виталию в Instagram один из фанатов Эвертона.

Ранее мы писали, что фанаты Эвертона в шоке: Миколенко показал им, как произносить его фамилию. Правильно это делать с ударением на третий слог – МиколЕнко.

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Болельщики "ирисок" уже дали понять, что для них это – невозможная миссия. "Никогда в жизни не повторю его имя правильно", "Короче, будешь Мики", – пишут они в соцсетях.