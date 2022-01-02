Миколенко не сможет сыграть за Эвертон из-за регламента

Новичок Эвертона Виталий Миколенко, подписавший с "ирисками" контракт до лета 2026 года, не сможет сыграть дома против Брайтона в воскресенье, 2 января.
Правила английской Премьер-лиги гласят, что новые игроки, зарегистрированные в период с 1 по 3 января, не имеют права играть в 21-м туре чемпионата.
Об этом сообщает liverpoolworld.
Далее по теме
КОГДА МИКОЛЕНКО ДЕБЮТИРУЕТ
Первая игра Виталия за Эвертон, заплативший за него Динамо 23 млн евро, может состояться 8 января – в этот день "ириски" проведут выездной матч третьего раунда Кубка Англии против Халл Сити.
В английской же Премьер-лиге Миколенко может дебютировать 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер.
Отметим, что на момент подписания украинца Эвертон занимает 15-е место в АПЛ, пребывая в восьми очках от зоны вылета.
Читайте также: