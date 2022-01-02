Миколенко не сможет сыграть за Эвертон из-за регламента

Из-за особенностей правил Премьер-лиги Англии дебют экс-динамовца Виталия Миколенко за Эвертон откладывается

Виталий Миколенко / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Новичок Эвертона Виталий Миколенко, подписавший с "ирисками" контракт до лета 2026 года, не сможет сыграть дома против Брайтона в воскресенье, 2 января.

Правила английской Премьер-лиги гласят, что новые игроки, зарегистрированные в период с 1 по 3 января, не имеют права играть в 21-м туре чемпионата.

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Об этом сообщает liverpoolworld.

Миколенко получил в Эвертоне №19 / Фото: Коллаж: Сегодня

КОГДА МИКОЛЕНКО ДЕБЮТИРУЕТ

Первая игра Виталия за Эвертон, заплативший за него Динамо 23 млн евро, может состояться 8 января – в этот день "ириски" проведут выездной матч третьего раунда Кубка Англии против Халл Сити.

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В английской же Премьер-лиге Миколенко может дебютировать 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер.

Миколенко с 1 января – игрок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Отметим, что на момент подписания украинца Эвертон занимает 15-е место в АПЛ, пребывая в восьми очках от зоны вылета.

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