Ювентус – Дженоа: прогноз комментатора на матч дня

Ювентус был принципиальным соперником для Андрея Шевченко, когда тот выступал за Милан

Поддержка у Дженоа будет и в Турине

В воскресенье, 5 декабря, в чемпионате Италии Ювентус играет с Дженоа. Матч начнется в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ювентус – Дженоа.

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Уже четвертый матч Андрея Шевченко у руля Дженоа. Пока что дела складываются не очень – три поражения, ничья и ни одного забитого гола.

Украинский тренер в первую очередь пытается наладить игру команды в обороне, из-за чего на чужие ворота она практически не нацеливается.

"Грифоны" в чемпионате не побеждают уже 12 туров, добыв 7 очков. Они идут в зоне вылета, отставая от спасительной позиции пока что на один балл. На выезде Дженоа не побеждает в шести матчах, хотя в последних трех и не проигрывает. Лазарет все никак не пустеет – Кассата, Фарес, Максимович, Кайседо, Дестро, Ровелла, Каллон, Кришито и Стураро все еще вне игры.

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Ювентус сейчас далек от своего былого величия. В последних семи турах туринцы победили лишь трижды. А дома в этом сезоне – три победы, три поражения и ничья. С кадрами тоже не все гладко – Данило, Де Шильо, Кьеза, Рэмзи и Маккени травмированы.

Ювентус когда-то был принципиальным соперником для Шевченко, но тогда он выступал за Милан. Сейчас каждый соперник для Дженоа принципиален в плане потребности очков. Думаю, навязать борьбу генуэзцы смогут, много не пропустят – ТМ 2.5.