Ювентус – Дженоа: во сколько и где смотреть матч Шевченко против сильнейшего клуба Италии

В воскресенье, 5 декабря, Дженоа под руководством Андрея Шевченко сыграет против Ювентуса – одного из самых титулованных клубов Италии. Список трансляторов знакового матча Серии А

В матче 16-го тура Серии А Дженоа Андрея Шевченко будет противостоять Ювентусу / Фото: Reuters

Поединок 16-го тура Серии А Ювентус – Дженоа состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

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"Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол. Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть, и он это много раз доказывал", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Ювентуса – 76%

ничья – 17%

выигрыш Дженоа – 7%

наиболее вероятный счет – 2:0

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в шесть раз дешевле кадровой обоймы Ювентуса (603 млн евро).

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ювентус и Дженоа встречались друг с другом 160 раз.

Победы Ювентуса – 90

Ничьи – 32

Победы Дженоа – 38

Разница мячей – 314:195

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков, и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15 сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.