Ювентус – Дженоа: во сколько и где смотреть матч Шевченко против сильнейшего клуба Италии

Поединок 16-го тура Серии А Ювентус – Дженоа состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
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- BT Sport 1
- Arena Sport 1 Slovenia
- C More Sweden
- Digi Sport 2 Romania
- Eleven Sports 2 Poland
— JuventusFC (@juventusfcen) December 5, 2021
@SerieA_EN
@GenoaCFC
Allianz Stadium
20:45 CET
#JuveGenoapic.twitter.com/MrMhPqrnUZ
"Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.
Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть, и он это много раз доказывал", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.
Le parole di mister #Shevchenko alla vigilia di #JuventusGenoapic.twitter.com/oMAiY4pIO2— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 4, 2021
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
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- выигрыш Ювентуса – 76%
- ничья – 17%
- выигрыш Дженоа – 7%
- наиболее вероятный счет – 2:0
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в шесть раз дешевле кадровой обоймы Ювентуса (603 млн евро).
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Ювентус и Дженоа встречались друг с другом 160 раз.
- Победы Ювентуса – 90
- Ничьи – 32
- Победы Дженоа – 38
- Разница мячей – 314:195
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А
Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков, и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.
Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15 сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.