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Ювентус --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Ювентус – Дженоа: во сколько и где смотреть матч Шевченко против сильнейшего клуба Италии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 12:14
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В воскресенье, 5 декабря, Дженоа под руководством Андрея Шевченко сыграет против Ювентуса – одного из самых титулованных клубов Италии. Список трансляторов знакового матча Серии А
В матче 16-го тура Серии А Дженоа Андрея Шевченко будет противостоять Ювентусу
В матче 16-го тура Серии А Дженоа Андрея Шевченко будет противостоять Ювентусу / Фото: Reuters

Поединок 16-го тура Серии А Ювентус – Дженоа состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 1
  • DAZN
  • Setanta Sports 1
  • BT Sport 1
  • Arena Sport 1 Slovenia
  • C More Sweden
  • Digi Sport 2 Romania
  • Eleven Sports 2 Poland

"Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть, и он это много раз доказывал", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Ювентуса – 76%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Дженоа – 7%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в шесть раз дешевле кадровой обоймы Ювентуса (603 млн евро).

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ювентус и Дженоа встречались друг с другом 160 раз.

  • Победы Ювентуса – 90
  • Ничьи – 32
  • Победы Дженоа – 38
  • Разница мячей – 314:195

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков, и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15 сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

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Г
О
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Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
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11:26
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