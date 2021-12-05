5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ювентус – Дженоа: прогноз коментатора на матч дня

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
5 грудня, 17:22
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Ювентус був важливим суперником для Андрія Шевченка, коли той виступав за Мілан
Підтримка у Дженоа буде і в Турині
Підтримка у Дженоа буде і в Турині

У неділю, 5 грудня, у чемпіонаті Італії Ювентус грає з Дженоа. Матч розпочнеться о 21:45. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Дженоа.

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Вже четвертий матч Андрія Шевченка біля керма Дженоа. Поки що справи складаються не дуже – три поразки, нічия та жодного забитого гола.

Український тренер насамперед намагається налагодити гру команди в обороні, через що на чужі ворота вона практично не націлюється.

"Грифони" у чемпіонаті не перемагають уже 12 турів, здобувши 7 очок. Вони йдуть у зоні вильоту, відстаючи від рятівної позиції поки що на один бал. На виїзді Дженоа не перемагає у шести матчах, хоча останніх трьох і не програє. Лазарет все не порожніє – Кассата, Фарес, Максимович, Кайседо, Дестро, Ровелла, Каллон, Крішіто і Стураро все ще поза грою.

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Ювентус зараз далекий від своєї колишньої величі. В останніх семи турах туринці перемогли лише тричі. А вдома цього сезону – три перемоги, три поразки та нічия. З кадрами теж не все гладко – Данило, Де Шільо, К'єза, Ремзі та Маккені травмовані.

Ювентус колись був важливим суперником для Шевченка, але тоді він виступав за Мілан. Зараз кожен суперник для Дженоа важливий щодо потреби очок. Думаю, нав'язати боротьбу генуезці зможуть багато не пропустять – ТМ 2.5.

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Команда
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Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
16
11:27
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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