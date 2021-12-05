5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ювентус – Дженоа: онлайн-трансляция матча Шевченко против команды Аллегри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 10:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Следите в режиме онлайн за ходом четвертого поединка Дженоа под руководством Андрея Шевченко – "грифонам" противостоит гранд европейского футбола
Массимилиано Аллегри vs Андрей Шевченко
Массимилиано Аллегри vs Андрей Шевченко

В воскресенье, 5 декабря, Шевченко проведет свой четвертый матч во главе Дженоа. Поединок состоится в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

Реклама

Реклама

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15-ти сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

Реклама

ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ

Перед тренерским штабом Андрея Шевченко стоит задача сохранения прописки в Серии А на будущий сезон. Под руководством украинца "грифоны" провели три матча. В дебютном поединке Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

Реклама

А затем Дженоа заработала первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

Третий матч "грифоны" провели против бывшей команды Шевы Милана и унизительно проиграли 0:3.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа
Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал".

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Ювентуса – 76%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Дженоа – 7%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Ювентус – Дженоа в воскресенье, 5 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Воскресенье, 5 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять