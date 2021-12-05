Ювентус – Дженоа: онлайн-трансляция матча Шевченко против команды Аллегри

В воскресенье, 5 декабря, Шевченко проведет свой четвертый матч во главе Дженоа. Поединок состоится в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А
Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.
Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15-ти сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.
ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ
Перед тренерским штабом Андрея Шевченко стоит задача сохранения прописки в Серии А на будущий сезон. Под руководством украинца "грифоны" провели три матча. В дебютном поединке Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.
А затем Дженоа заработала первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.
Третий матч "грифоны" провели против бывшей команды Шевы Милана и унизительно проиграли 0:3.
ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ
До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.
Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.
Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Ювентуса – 76%
- ничья – 17%
- выигрыш Дженоа – 7%
- наиболее вероятный счет – 2:0
#JuventusGenoa— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 5, 2021
05/12
20:45
Allianz Stadium
@DAZN_IThttps://t.co/6QWcw0800u
@SerieA
Forza Genoa! pic.twitter.com/jF2IdvCCRV
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Ювентус – Дженоа в воскресенье, 5 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.