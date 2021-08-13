Явление Месси народу: анонс и расписание 2-го тура чемпионата Франции

Чемпионат Франции сейчас в топе спортивных новостей. Переход Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен повысил интерес к турниру болельщиков со всего мира. На предстоящий в субботу домашний матч ПСЖ против Страсбура все билеты были моментально раскуплены. И это при том, что Месси не примет участия в поединке – перед его началом на стадионе пройдет лишь презентация футболиста болельщикам.
Украинцы следят за Труа, где выступает наш форвард Николай Кухаревич. В прошлом туре он 10 минут отыграл против ПСЖ (1:2).
Расписание 2-го тура
Пятница, 13 августа
22:00. Лорьян – Монако
Суббота, 14 августа
18:00. Лилль – Ницца
22:00. ПСЖ – Страсбур
Воскресенье, 15 августа
14:00. Анже – Лион
16:00. Брест – Ренн
16:00. Клермон – Труа
16:00. Нант – Мец
16:00. Реймс – Монпелье
Чемпионат Франции по футболу можно смотреть на платформе Мегого.