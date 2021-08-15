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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Это круче за футбол! ПСЖ мощно показал болельщикам Месси и компанию

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
15 августа, 08:24
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Парижский клуб перед матчем чемпионата Франции на стадионе устроил яркую презентацию своих новичков – Месси, Вейналдума, Рамоса, Хакими и Доннарумму
ПСЖ удачно поработал на трансферном рынке
ПСЖ удачно поработал на трансферном рынке / Фото: Instagram

В субботу в Париже состоялся матч второго тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен – Страсбур. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом – 4:2.

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Но не ради матча болельщики спешили на "Парк де Пренс". Ключевым событием вечера стала презентацию новичков ПСЖ. Парижский клуб представил болельщикам форварда Лионеля Месси, полузащитника Джорджиньо Вейналдума, защитников Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, а также вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Все пять футболистов надели футболки с надписями "Мы Париж".

Ожидается, что самый звездный из новичков Лионель Месси сможет дебютировать за ПСЖ 29 августа в поединке против Реймса.

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Ранее мы писали, что салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов. Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне Лионель Месси расплакался.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
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