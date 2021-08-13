13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
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Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
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Колос --
Олександрія --
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Десна --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Явлення Мессі народу: анонс і розклад 2-го туру чемпіонату Франції

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
13 серпня, 14:48
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Квитки на суботній матч Парі Сен-Жермен – Страсбур були розкуплені моментально, вболівальники паризької команди хочуть подивитися на Ліонеля Мессі
Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі
Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Чемпіонат Франції зараз в топі спортивних новин. Перехід Ліонеля Мессі в Парі Сен-Жермен підвищив інтерес до турніру уболівальників з усього світу. На майбутній в суботу домашній матч ПСЖ проти Страсбура всі квитки були моментально розкуплені. І це при тому, що Мессі не візьме участі в поєдинку – перед його початком на стадіоні пройде лише презентація футболіста вболівальникам.

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Українці стежать за Труа, де виступає наш форвард Микола Кухаревич. У минулому турі він 10 хвилин відіграв проти ПСЖ (1:2).

Розклад 2-го туру

П'ятниця, 13 серпня

22:00. Лор'ян – Монако

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Субота, 14 серпня

18:00. Лілль – Ніцца

22:00. ПСЖ – Страсбур

Неділя, 15 серпня

14:00. Анже – Ліон

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16:00. Брест – Ренн

16:00. Клермон – Труа

16:00. Нант – Мец

16:00. Реймс – Монпельє

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Чемпіонат Франції з футболу можна дивитися на платформі Мегого.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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