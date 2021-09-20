Я праздную каждый день: Пеле сделал заявление из больницы

Король футбола продолжает восстанавливаться после операции. Пеле опубликовал фото из больницы и поблагодарил врачей

Пеле продолжает лечение после операции

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал состояние своего здоровье. Недавно Короля футбола вернули в реанимацию.

"Как вы видите, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не может. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему замечательному персоналу больницы", – написал Пеле в Instagram.

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Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. После чего Король футбола пошел на поправку и готов был сыграть 90 минут и дополнительное время.