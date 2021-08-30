Впервые увидели вживую: соперники фотографируют с Месси детей прямо на поле

Дебюта Лионеля Месси за Пари Сен-Жермен с нетерпением ждали не только фанаты парижан, но и даже их соперники из Реймса

Лионель Месси дебютировал за ПСЖ / Фото: Twitter

Месси впервые вышел на поле в форме ПСЖ в матче 4 тура чемпионата Франции против Реймса. Аргентинец вышел на замену вместо своего друга Неймара.

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Несмотря на то, что героем встречи Килиан Мбаппе, оформивший дубль, все внимание было приковано к звездному аргентинцу.

После встречи на Месси налетели любители автографов и селфи, среди которых оказался… вратарь Реймса Предраг Райкович. Сербский голкипер сфотографировал с аргентинцем собственного сына. Вот это память на всю жизнь!

Напомним, что Лионель Месси стал игроком французского клуба ПСЖ в начале августа. Аргентинец подписал контракт на два года с возможностью пролонгировать его еще на год.

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.