Месси дебютировал за ПСЖ! Но забивает сидящий на чемоданах Мбаппе

Аргентинский нападающий французского клуба ПСЖ впервые появился на поле в составе своей новой команды. Пока Лео пристреливается, голы за него забивает Мбаппе

Лионель Месси дебютировал за ПСЖ / Фото: Reuters

В матче 4-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Реймсом состоялся долгожданный дебют звездного аргентинца Лионеля Месси.

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Экс-футболист Барселоны начал поединок на скамейке запасных. Но многочисленные болельщики французского клуба требовали появления супербомбардира на поле.

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Пока аргентинец готовился к дебюту, дубль в ворота Реймса оформил Киллиан Мбаппе, который вот-вот может подписать контракт с мадридским Реалом.

На 66-й минуте матча, когда счет уже был 2:0 в пользу ПСЖ, на поле появился Месси. Символично, что аргентинский форвард заменил своего экс-партнера по Барселоне бразильца Неймара.

В отведенное ему игровое время, аргентинец не смог отличится результативными действиями, видимо оставив свои голы на потом.

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Поединок так и закончился победой парижан со счетом 2:0.

Напомним, что Лионель Месси стал игроком французского клуба ПСЖ в начале августа. Аргентинец подписал контракт на два года с возможностью пролонгировать его еще на год.

Лионель Месси после подписания контракта с ПСЖ / Фото: Reuters

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За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.