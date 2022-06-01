Восемь дней не спал! Капитан Динамо вспомнил, как вывозил беременную жену из Украины

Сергей Сидорчук с женой ждали четвертого ребенка, когда фашисты начали войну против Украины. Паре пришлось эвакуироваться в Румынию

У Сергея Сидорчука родился сын

В конце марта капитан Динамо Сергей Сидорчук в четвертый раз стал отцом. Его жена Анна родила ему сына. Ранее у пары появились дочь Кира и двойняшки Никита и Николь.

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Четвертый ребенок вынужденно родился не в Киеве из-за полномасштабной войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны. В интервью Денисов TIME Сидорчук вспомнил, как бежал с беременной женой из Украины.

"Сложность ситуации была в том, что уже была приблизительная дата, жена уже договорилась с врачом, знает эту клинику и педиатров. Все было хорошо, а после 24 февраля вообще был ступор. Мы не знали, что делать. Жена не хотела выезжать и говорила, что будет рожать в Киеве. Для нас точкой невозврата стала атака на роддом в Мариуполе. Тогда она поняла, что это слишком опасно. Мы буквально за день выехали автобусом в Румынию. Там нам помог главный тренер, его внучка тоже была беременна. Они у одного врача наблюдались.

Был очень тяжелый период, не спал как нужно дней восемь. Полтора-два часа в день спал от силы. Первая ночь, когда я нормально выспался, была уже за границей. И она выдохнула, как только пересекли границу. Было бы тяжело, если бы были одни. В первую ночь сидели на паркинге, были Пятов, Кривцов, Матвиенко, Степаненко. Вместе все легче давалось, женщины помогали Ане, не давали расклеиться. Потом переехали на базу, были врачи и она спокойнее себя чувствовала. Считаю, что именно благодаря друзьям все давалось легче.

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Я не хотел никуда ехать, все случилось за одну ночь. Была одна сумка вещей на базе и все. Была возможность, чтобы президент вывез жену и детей. Мне он позвонил и сказал, что я нужен ей там и не должен здесь оставаться. Мы не хотели уезжать, только лишь то, что случилось в Мариуполе, стало катализатором".

Отметим, что уже сегодня Сергей Сидорчук может провести первый поединок в составе сборной Украины в этом году. Наша команда будет бороться за право поехать на ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина будет доступна у нас на сайте.