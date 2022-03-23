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Козак из Бухареста! Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом (фото)

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23 марта, 23:02
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У Сергея Сидорчука родился сын. Игрок Динамо сейчас находится в Румынии из-за войны в Украине
У Сергея Сидорчука родился сын
У Сергея Сидорчука родился сын

В конце прошлого года семья Сидорчуков рассказала о беременности жены капитана Динамо. Пара отдыхала на Мальдивах, где Анна засветила свой уже округленный животик.

Сегодня же Сергей сообщил, что у него родился сын. В Stories на своей странице в Instagram Сидорчук выложил ручку младенца и добавил патриотическую подпись: "Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец".

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Имя малыша пока остается в секрете. Для Сергея это уже четвертый ребенок в семье. Вместе с супругой Анной футболист сборной Украины также воспитывает дочь Киру и двойняшек Никиту и Николь. Теперь же гендерный счет в семье сравнялся – 2:2.

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Отметим, что, судя по всему, Анне пришлось рожать малыша в Бухаресте. Именно туда Сергей с семьей переехал из-за войны, которую фашистская армия Путина развязала в Украине. Остается лишь надеяться, что маленький ребенок, как и вся семья Сидорчуков, поскорее вернутся домой, в мирный Киев.

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К слову, пока хавбек будет в столице Румынии, он будет тренироваться в составе местного гранда Стяуа. Вместе с ним поддерживать форму в клубе будут игроки Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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