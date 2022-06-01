Kalush меняет Басту: как изменились музыкальные вкусы сборной Украины

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук признался, что теперь команда слушает лишь украинские патриотические хиты

Сергей Сидорчук поддержал Kalush Orchestra

В середине мая в Турине состоялся песенный конкурс "Евровидение-2022". Победу в нем одержала Украина и наш представитель Kalush Orchestra с песней "Stefania".

Свой восторг от победы нашего коллектива высказал капитан Динамо Сергей Сидорчук. Футболист признался, что с начала полномасштабной войны против России у команды в корне поменялся плей-лист.

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"Были слезы на глазах из-за песни, когда услышал, что он пел для своей матери. Сейчас в нашей команде мы слушаем украинские песни. В YouTube есть ТОП-100 украинских патриотических песен. Сейчас их очень много. Среди самых любимых – песни Kalush. Та же "Stefania", еще "Файна" есть. Также Jerry Heil, у нас богатый репертуар. Суперхит Поворознюка? И его тоже постоянно!"

Ранее форвард сборной Украины Роман Яремчук извинился перед болельщиками за фото с российским рэпером Бастой. Игрок признался, что больше не слушает исполнителей из фашистской страны.

Сегодня наша футбольная сборная проведет матч отбора на ЧМ-2022. Онлайн поединка Шотландия – Украина будет доступен на нашем сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.