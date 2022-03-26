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Вова, е*ашь их, бл*дь! Петровский Папа записал огненный рэп про Зеленского (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 марта, 19:48
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Спич владельца Ингульца Александра Поворознюка про Президента Украины стал поводом для хита
Александр Поворознюк готов порвать за Владимира Зеленского
Александр Поворознюк готов порвать за Владимира Зеленского

Война в Украине объединила всех граждан. Украинцы помогают армии и пострадавшим, как могут. Также агрессия России сплотила нас вокруг Президента Владимира Зеленского, который проявляет себя с наилучшей стороны.

В начале марта свои слова благодарности в адрес главы государства высказал одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк. Хозяин клуба из Петрового заявил, что готов даже отдать жизнь за Зеленского.

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"Хочу сейчас обратиться к нашему Президенту Владимиру Зеленскому. Хотел бы сказать: "Вова, е*ашь их, б*ять, а мы будем тебе помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.

Уважение тебе, что ты единственный, кто это сделал. И ты единственный, кто сумел объединить вокруг себя людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но сейчас готов за тебя жизнь отдать. За то, что ты занял такую гражданскую позицию.

Я хочу сейчас, б*ядь, спросить у всех тех, б*ядь, "куля в лоб, так куля в лоб". Где вы, сука, г*ндоны е*аные? Когда эта война закончится, нужно приехать, сука, в аэропорт, б*ядь. Пятиэтажное здание машин-иномарок стоит, б*ядь, убежали все на*уй из Украины. Раздать все людям, которые в этом нуждаются".

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Перлы "Папы" из Петрового не остались без внимания у любителей рэпа. На You-Tube канале "Мюслі UA" вышел видеоклип от МС PAPA под названием VOVA їBash їх Blyad'. В нем замиксованы самые горячие фразы Поворознюка из данного спича.

Отметим, что на данный момент чемпионат Украины ушел на паузу из-за войны в Украине. На данный момент Ингулец идет в зоне переходных матчей, занимая 14 место.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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