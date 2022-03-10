Внуки экс-тренера Динамо ночуют в подвале

Легенда украинского тренерского цеха Николай Павлов войну встретил в Киеве.
Бывший наставник Динамо, Днепра и сборной Украины рассказал, как переживает эти жуткие дни в родном городе.
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"Я горд за украинцев! К сожалению, я уже в том возрасте, что оружие в руки не беру. Но искренне переживаю за наших воинов, которые делают настоящие подвиги.
У мене тут рядом внуки, дочки, жена. Есть небольшой подвал, где маленькие дети ночуют. Поддерживаю их, охраняю", – отметил 67-летний Павлов в интервью Футбол24.
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