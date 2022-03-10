Снаряды торчат прямо на футбольном поле: жуткие фото российских обстрелов

Очередным актом вандализма российских захватчиков стал обстрел стадиона команды ФК Чернигов, которая выступает во Второй украинской лиге.

На этом стадионе до войны проводили домашние матчи ФК Чернигов и Десна U-19.

От авианалета пострадало футбольное поле, башня с освещением, фан-шоп и билетные кассы. При этом две ракеты не разорвались и торчат прямо из газона.

"Руководство ФК Чернигов сделает все возможное для восстановления клубной инфраструктуры и восстановления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. Все мы надеемся на мир и возвращение жизни в прошлое русло.

Война калечит жизни, уничтожает жилые дома, памятки архитектуры, парки, стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" могло бы присниться только в страшном сне", – гласит заявление ФК Чернигов в Instagram.