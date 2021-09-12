Вместо сборной Украины: Реброва уже носят на руках в ОАЭ

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров попал в число номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.
И это не случайно.
Команда украинского специалиста добыла три победы в стартовых трех турах с общим счетом 6:1 и с 9 очками лидирует в турнирной таблице первенства.
Читайте также: Ребров поддержал назначение Петракова главным тренером сборной
Помимо Реброва, на звание лучшего тренера августа в ОАЭ претендуют Махди Али из команды Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиз Аль-Анбери из Аль-Шарджи.
Голосование в течение двух суток пройдет на сайте чемпионата ОАЭ.
Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.
В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, под руководством которого "сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).