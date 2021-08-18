Ребров поддержал назначение Петракова главным тренером сборной

Главным кандидатом на пост тренера сборной Украины назывался Сергей Ребров, однако у него сейчас действующий контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ

Петраков возглавил сборную вместо Ребров

Член исполкома УАФ, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что один из кандидатов на должность тренера национальной команды Сергей Ребров поддержал решение о назначении Петракова.

Реклама

И намекнул, что Петраков будет возглавлять команду пока Реброва не отпустит Аль-Айн.

Читайте также: Кто такой Петраков: 5 фактов о новом тренере сборной

"Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит свои отношения с нынешним клубом", – написал Ивченко в Facebook.

Напомним, что Ребров летом возглавил клуб из ОАЭ, подписав контракт на год. Он должен был заменить Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но Аль-Айн отказался разрывать контракт и против совмещения должностей.

Читайте также: Где и когда первый матч сборной под руководством Петракова

Реклама

Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Подробностей соглашения УАФ не называет.