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Ребров начинает и выигрывает: первая победа Аль-Айна в чемпионате ОАЭ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 23:48
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Бывший кандидат на пост главного тренера сборной Украины одержал первую победу во главе своего нового клуба. Сергей Ребров остался доволен игрой команды
Сергей Ребров добыл первую победу с Аль-Айном
Сергей Ребров добыл первую победу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Новая команда Сергея Реброва начинает чемпионат ОАЭ с победы. В матче первого тура клуб Аль-Айн, который тренирует украинский наставник, играл на выезде против Хаур-Факкана. Подопечные Реброва уверенно обыграли соперника со счетом 3:1.

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Украинский специалист дал комментарий клубному сайту о сыгранном поединке.

"Матч проходил в сложных условиях, но самое главное, что команда завоевала три очка. Эта победа вселяет уверенность и мотивирует футболистов продолжать добиваться высоких результатов.

Игроки Аль-Айна хорошо сыграли и стремились показать свои лучшие качества. Поэтому я считаю, что команда заслуженно победила в сегодняшнем противостоянии. Я надеюсь, что зрители со мной согласятся", – резюмировал Сергей Ребров официальному сайту Аль-Айна.

Хаур-Факкан – Аль-Айн 1:3

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Голы: Аль Хаммади, 48 – Лаба, 37, 74 (пен.), Куаме, 88

Это первый официальный матч Реброва во главе Аль-Айна. 47-летний украинский тренер принял эмиратскую команду в июне этого года.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Напомним, в начале августа Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины. Однако сам специалист заявил, что останется работать в ОАЭ, поскольку у него действующий контракт с клубом.

Петраков – поборется за взрослый ЧМ
Петраков – поборется за взрослый ЧМ

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Поэтому 17 августа на Исполкоме УАФ утвердили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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