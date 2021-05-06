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Вильярреал впервые в истории пробился в финал Лиги Европы. У них тренер – рекордсмен турнира

6 мая, 23:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанский клуб по сумме двух матчей обыграл Арсенал и вышел в финал Лиги Европы, где их ждет другой английский гранд – Манчестер Юнайтед. Для Вильярреала это будет дебютный финал еврокубков

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы Вильярреал не позволил Арсеналу забить и по сумме двух матчей вышел в финал турнира, где встретится с Манчестер Юнайтед.

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В первом матче неделю назад испанцы дома одержали победу со счетом 2:1, поэтому в гостях их задачей было не пропустить, ведь Арсенал устраивала победа 1:0.

Тем не менее, хозяева поля не смогли хотя бы раз поразить ворота соперника, хотя дважды были близки к успеху, когда Вильярреал от пропущенного мяча спасал каркас ворот.

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Вторым финалистом турнира стал Манчестер Юнайтед, которой после домашней победы 6:2 в Риме уступил Роме со счетом 3:2, но по сумме двух матчей прошел дальше. Финал Лиги Европы состоится 26 мая в Гданьске на стадионе "Гданьск Арена".

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Отметим, что Вильярреал впервые в истории пробился в финал Лиги Европы и еврокубка в целом. А тренирует команду Унаи Эмери – рекордсмен Лиги Европы по количеству побед в турнире. На счету испанца три победы подряд во главе Севильи.

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