Вільярреал вперше в історії пробився у фінал Ліги Європи. У них тренер – рекордсмен турніру

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
У другому півфінальному матчі Ліги Європи Вільярреал не дозволив Арсеналу забити і за сумою двох матчів вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
У першому матчі тиждень тому іспанці вдома здобули перемогу з рахунком 2:1, тому в гостях їх завданням було не пропустити, адже Арсенал влаштовувала перемога 1:0.
Проте, господарі поля не змогли хоча б раз вразити ворота суперника, хоча двічі були близькі до успіху, коли Вільярреал від пропущеного м'яча рятував каркас воріт.
В тренді"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином
Другим фіналістом турніру став Манчестер Юнайтед, якій після домашньої перемоги 6:2 в Римі поступився Ромі з рахунком 3:2, але за сумою двох матчів пройшов далі. Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня в Гданську на стадіоні "Гданськ Арена".
Відзначимо, що Вільярреал вперше в історії пробився у фінал Ліги Європи і єврокубка в цілому. А тренує команду Унаї Емері – рекордсмен Ліги Європи за кількістю перемог в турнірі. На рахунку іспанця три перемоги поспіль на чолі Севільї.