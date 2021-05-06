Вільярреал вперше в історії пробився у фінал Ліги Європи. У них тренер – рекордсмен турніру

Іспанський клуб за сумою двох матчів обіграв Арсенал і вийшов у фінал Ліги Європи, де на них чекає інший англійський гранд – Манчестер Юнайтед. Для Вільярреала це буде дебютний фінал єврокубків

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

У другому півфінальному матчі Ліги Європи Вільярреал не дозволив Арсеналу забити і за сумою двох матчів вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з Манчестер Юнайтед.

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У першому матчі тиждень тому іспанці вдома здобули перемогу з рахунком 2:1, тому в гостях їх завданням було не пропустити, адже Арсенал влаштовувала перемога 1:0.

Проте, господарі поля не змогли хоча б раз вразити ворота суперника, хоча двічі були близькі до успіху, коли Вільярреал від пропущеного м'яча рятував каркас воріт.

Другим фіналістом турніру став Манчестер Юнайтед, якій після домашньої перемоги 6:2 в Римі поступився Ромі з рахунком 3:2, але за сумою двох матчів пройшов далі. Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня в Гданську на стадіоні "Гданськ Арена".

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Відзначимо, що Вільярреал вперше в історії пробився у фінал Ліги Європи і єврокубка в цілому. А тренує команду Унаї Емері – рекордсмен Ліги Європи за кількістю перемог в турнірі. На рахунку іспанця три перемоги поспіль на чолі Севільї.