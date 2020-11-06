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Вернидуб опроверг информацию о предложении из Молдовы

6 ноября, 17:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец не хочет озвучивать варианты продолжения карьеры

Украинский тренер Юрий Вернидуб не получал предложение от молдавского "Шерифа". Сейчас молдавский клуб без главного тренера после отставки Зорана Зекича.

"Впервые слышу о том, что могу возглавить "Шериф". Не могу дать по этому поводу никаких комментариев. Если варианты и есть, я их озвучивать не буду. Вот когда я подпишу контракт, поверьте, вы узнаете об этом", – сказал Вернидуб в интервью Tribuna.

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Предыдущим местом работы Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он покинул 31 августа после поражения в квалификации Лиги Европы. С "Шахтером" Юрий Вернидуб, до того возглавлявший луганскую "Зарю", проработал менее 10 месяцев. На момент отставки украинского наставника эта команда лидировала в чемпионате Беларуси, деля первое место с БАТЭ.

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шериф Юрий Вернидуб чемпионат Молдовы

Источник: Сегодня|Спорт

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