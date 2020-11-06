Вернидуб опроверг информацию о предложении из Молдовы

Украинский тренер Юрий Вернидуб не получал предложение от молдавского "Шерифа". Сейчас молдавский клуб без главного тренера после отставки Зорана Зекича.

"Впервые слышу о том, что могу возглавить "Шериф". Не могу дать по этому поводу никаких комментариев. Если варианты и есть, я их озвучивать не буду. Вот когда я подпишу контракт, поверьте, вы узнаете об этом", – сказал Вернидуб в интервью Tribuna.

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Предыдущим местом работы Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он покинул 31 августа после поражения в квалификации Лиги Европы. С "Шахтером" Юрий Вернидуб, до того возглавлявший луганскую "Зарю", проработал менее 10 месяцев. На момент отставки украинского наставника эта команда лидировала в чемпионате Беларуси, деля первое место с БАТЭ.

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