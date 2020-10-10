Вернидуб ведет переговоры с "Рухом". Он уже осмотрел базу клуба

Украинский тренер Юрий Вернидуб в ближайшее время может вернуться на родину и возглавить клуб Премьер-лиги "Рух" из Львова. По информации Tatotake, Вернидуб уже прибыл во Львов и провел переговоры с руководством клуба, где обсуждались задачи для тренерского штаба и способы их выполнения. Также коуч осмотрел клубную базу.

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Предыдущим местом работы Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он покинул 31 августа после поражения в квалификации Лиги Европы. С "Шахтером" Юрий Вернидуб, до того возглавлявший луганскую "Зарю", проработал менее 10 месяцев. На момент отставки украинского наставника эта команда лидировала в чемпионате Беларуси, деля первое место с БАТЭ.

Тогда же "Рух" впервые контактировал с украинским тренером, но переговоры были остановлены из-за интереса к Вернидубу со стороны "Астаны". Но переговоры с этим клубом не закончились успехом, поэтому Вернидуб вернулся к варианту с львовянами.

Источник отмечает, что пока неизвестно, чем завершились переговоры и останется ли в клубе нынешний наставник Иван Федик.

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Смотрите, как "Рух" играл против "Львова":

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