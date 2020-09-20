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Бывший тренер "Зари" Вернидуб считает, что луганчане могли обыграть "Шахтер"

20 сентября, 21:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Воскресный поединок третьего тура чемпионата Украины завершился яркой ничьей

Центральный матч украинской Премьер-лиги получился боевым: "Заря" и "Шахтер" сыграли вничью в Запорожье. Каждый из соперников вел в счете и имел шансы на то, чтобы добыть победу, но в итоге обе команды набрали по очку.

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На трибунах "Славутич-Арены" побывал и экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб, который после ухода из белорусского "Шахтера" находится в творческом поиске. После поединка он поделился своими впечатлениями:

"Мне очень понравился матч, особенно действия "Зари". По моему мнению, она была ближе к победе, чем "Шахтер". "Заря" заслужила этот результат. Команда потеряла нескольких лидеров, но, считаю, все равно будет бороться за призовые места.

То, что "Заря" не набирала очки в двух турах, – временное явление. Ведь всякое бывает, это можно исправить. Я уверен на 100 процентов, что пройдет 5-6 туров – и команда поднимется".

Также специалист коротко высказался о своих буднях:

"Планов у меня сейчас нет, пока отдыхаю. А что будет дальше, жизнь покажет".

Читайте о том, что сказал тренер "горняков" Луиш Каштру о матче "Заря" – "Шахтер".

Смотрите, как "Заря" уступила на старте сезоне черниговской "Десне":

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Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

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