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"Заря" и "Шахтер" выдали феерическую ничью в Запорожье

20 сентября, 18:53

Олег Люлька Олег Люлька

Центральный поединок третьего тура украинского чемпионата завершился боевым миром - 2:2

В Запорожье состоялся центральный матч третьего тура футбольной Премьер-лиги Украины, в котором "Заря" принимала "Шахтер". Поединок бронзового призера и действующего чемпиона страны на "Славутич-Арене" оправдал ожидания с точки зрения зрелищности, порадовав как болельщиков, которых допустили на трибуны, так и телезрителей сразу четырьмя забитыми мячами. Итогом результативного противостояния стала боевая ничья – 2:2.

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Отметим, что "Шахтер" открыл счет на 17-й минуте – отличился Марлос. Тем не менее "Заря" быстро отыгралась и даже вышла вперед. На 20-й минуте у команды Скрипника отличился Кочергин, а на 29-й – Юрченко, реализовавший довольно спорный пенальти.

Однако "Шахтер" не дал "Заре", которая старалась реабилитироваться за два поражения на старте, отпраздновать победу. На 49-й минуте защитник "горняков" Кривцов подключился на подачу углового и поразил ворота луганчан головой.

Видео матча "Заря" – "Шахтер" (2:2)

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Эта ничья принесла "Заре" первое очко в новом чемпионате. Тем не менее луганчане остаются в подвале турнирной таблицы. "Шахтер" с четырьмя пунктами идет шестым, имея при этом одну игру в запасе.

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"Динамо" в большинстве еле дожало "Львов" перед Лигой чемпионов

"Заря" – "Шахтер", Алан Патрик

"Заря" – "Шахтер", Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, накануне соперник "Шахтера" в борьбе за чемпионство – "Динамо" – обыграл "Львов" 3:1 в упорной борьбе, вырвав три очка лишь на последних минутах поединка.

А неожиданным лидером турнирной таблицы на старте чемпионата Украины стала "Ворскла", набравшая максимально возможные 9 очков. На этих выходных полтавчане обыграли в гостях "Александрию" 2:0.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ДинамоДинамоДин
3
2
1
0
7
2
5
7
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В
3
ОлимпикОлимпикОли
3
2
0
1
7
5
2
6
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П
4
МариупольМариупольМар
3
2
0
1
4
5
-1
6
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П
5
ДеснаДеснаДес
3
1
2
0
4
2
2
5
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
6
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
5
3
2
4
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
7
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
8
МинайМинайМин
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В
10
ИнгулецИнгулецИнг
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
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Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н
11
ЗаряЗаряЗар
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П
12
Днепр-1Днепр-1Дне
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н
13
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
2
0
0
2
1
7
-6
0
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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