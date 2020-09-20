"Заря" и "Шахтер" выдали феерическую ничью в Запорожье

В Запорожье состоялся центральный матч третьего тура футбольной Премьер-лиги Украины, в котором "Заря" принимала "Шахтер". Поединок бронзового призера и действующего чемпиона страны на "Славутич-Арене" оправдал ожидания с точки зрения зрелищности, порадовав как болельщиков, которых допустили на трибуны, так и телезрителей сразу четырьмя забитыми мячами. Итогом результативного противостояния стала боевая ничья – 2:2.

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Отметим, что "Шахтер" открыл счет на 17-й минуте – отличился Марлос. Тем не менее "Заря" быстро отыгралась и даже вышла вперед. На 20-й минуте у команды Скрипника отличился Кочергин, а на 29-й – Юрченко, реализовавший довольно спорный пенальти.

Однако "Шахтер" не дал "Заре", которая старалась реабилитироваться за два поражения на старте, отпраздновать победу. На 49-й минуте защитник "горняков" Кривцов подключился на подачу углового и поразил ворота луганчан головой.

Видео матча "Заря" – "Шахтер" (2:2)

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Эта ничья принесла "Заре" первое очко в новом чемпионате. Тем не менее луганчане остаются в подвале турнирной таблицы. "Шахтер" с четырьмя пунктами идет шестым, имея при этом одну игру в запасе.

"Заря" – "Шахтер", Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, накануне соперник "Шахтера" в борьбе за чемпионство – "Динамо" – обыграл "Львов" 3:1 в упорной борьбе, вырвав три очка лишь на последних минутах поединка.

А неожиданным лидером турнирной таблицы на старте чемпионата Украины стала "Ворскла", набравшая максимально возможные 9 очков. На этих выходных полтавчане обыграли в гостях "Александрию" 2:0.

Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

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