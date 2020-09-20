"Первый тайм для меня не был интересным": тренер "Шахтера" оценил ничью с "Зарей"

Луиш Каштру недоволен действиями команды до перерыва, но похвалил за вторую половину

В воскресенье подходит к завершению третий тур чемпионата Украины. В центральном матче "Заря" и "Шахтер" выдали феерическую ничью в Запорожье. Луганская команда набрала первое очко в турнире, а донецкая – впервые не выиграла.

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После поединка главный тренер чемпионов Луиш Каштру охарактеризовал увиденное:

"Лично для меня как для тренера гораздо более интересным был второй тайм. В первом же у нас не было сплоченности, мы допускали много ошибок и позволяли соперникам забегать нам на спину, давали им слишком много свободы. После перерыва мы действовали более компактно, чаще отбирали мяч и добирались к воротам "Зари". Поздравляю своих игроков с удачным вторым таймом, который мы выиграли 1:0. Если в первом тайме мы позволили нанести по нашим воротам 10 ударов, то во втором – лишь три. Так что мы были ближе к победе".

Также португалец ответил на предположение, что не все игроки защиты пребывают в наилучших кондициях:

"Наши действия я расцениваю с точки зрения команды, а не индивидуально. Свои проблемы мы решим в раздевалке".

Читайте о том, что за "Шахтер" в игре с "Зарей" удачно дебютировал чемпион мира.

Смотрите, как "Заря" и "Шахтер" играли вничью в предыдущем чемпионате:

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