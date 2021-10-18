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В семь раз меньше Шевы: новые сведения о зарплате Петракова в сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 12:03
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В СМИ появились новые сведения о зарплате исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Его оклад намного меньше, чем был у Андрея Шевченко
Шевченко зарабатывал в сборной в семь раз больше, чем Петраков
Шевченко зарабатывал в сборной в семь раз больше, чем Петраков / Фото: REUTERS

Петраков экстренно возглавил сборную Украину в августе после неожиданного ухода Андрея Шевченко. До этого Петраков руководил сборной U-19, с которой стал чемпионом мира в 2019 году.

Читайте также: Петраков выстрелил себе в ногу: горячее эхо матча Украина – Босния

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В юниорской команде Петраков зарабатывал 5 тысяч долларов в месяц, в первой команде его оклад увеличился в два раза – до 10 тысяч долларов, сообщает ТаТоТаке.

Кстати, ранее ходили слухи, что Петраков будет зарабатывать в сборной Украины 25-30 тысяч евро, но по новым сведениям эта цифра меньше в три раза.

Также это намного меньше, чем получал, по данным СМИ, Андрей Шевченко. Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2004 на посту главного тренера "сине-желтых" получал 60 тысяч евро в месяц (почти 70 тысяч долларов).

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При этом, сообщалось, что Шевченко из собственного кармана доплачивает иностранным ассистентам.

Обзор последнего матча сборной Украины

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