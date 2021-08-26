Почти миллион в месяц: названа зарплата Петракова в сборной Украины

До матча сборной Украины с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022 осталось меньше недели, а контракт с Петраковым еще не согласовали

Александр Петраков / Фото: ФФУ

Новый главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков все еще не подписал контракт с Украинской ассоциацией футбола, сообщает со ссылкой на собственные источники Meta-ratings.

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Александр Петраков / Фото: УАФ

Обе стороны еще не согласовали условия соглашения. По данным источника, месячная зарплата наставника сборной Украины составит 25-30 тысяч евро (до 950 тысяч в гривне). Это значительно меньше, чем получал предыдущий тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

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29 августа сборная Украины начнет тренировочный сбор в рамках подготовки к сентябрьским матчам отбора на ЧМ-2022.

Напомним, 1 сентября национальной команде Украины предстоит сыграть поединок отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана, который состоится в Нур-Султане на стадионе Астана-Арена. 4 сентября на НСК Олимпийский Украина будет принимать Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский спарринг с Чехией.

Ожидается, что УАФ подпишет контракт с Петраковым до конца этой недели.

Анатолий Трубин и Георгий Бущан / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый тренерский штаб уже столкнулся с большими кадровыми проблемами. Из-за травм не смогут приехать на сборы Анатолий Трубин из Шахтера и Георгий Бущан из Динамо. А вратарь мадридского Реала Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.

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Поэтому в срочном порядке в национальную команду Украины вызваны Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык и Денис Бойко.