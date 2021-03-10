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В сборную "Золотых мальчиков" позвали вратаря из чемпионата Украины

10 марта, 13:56

Елена Павлова Елена Павлова

Бетим Халими может выйти против бывших чемпионов мира

Вратарь донецкого "Олимпика" Бетим Халими получил вызов в сборную Косово. Это дебютное попадание 25-летнего голкипера в национальную команду. Ранее мы писали про скандальные заявления президента "Олимпика" Владислава Гельзина, сделанные после поражения 0:1 от "Шахтера".

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Отметим, что 24 марта сборная Косово, которую в народе прозвали "Золотые мальчикиЦ, проведет спарринг с Литвой и два матча квалификации ЧМ-2022 – 28 марта против Швеции и 31-го – против чемпионов мира-2010 Испании. Халими в текущем сезоне пропустил 10 голов в 8 матчах за донецкий клуб, ни разу не отстояв поединок на ноль.

Бетим Халими

Бетим Халими / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Ранее Бетим вызывался в расположение юношеской и молодежной сборной Косова.

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Напомним, после победы "Шахтера" над "Олимпиком" 1:0 в субботнем матче украинской Премьер-лиги вспыхнул скандал в прямом эфире. Интервью тренера побежденных Юрия Калитвинцева прервал своей тирадой президент "Олимпика" Владислав Гельзин, в нецензурной форме раскритиковавший судейство поединка и призвавший к изгнанию из Украины итальянского главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

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голкипер вратарь судья сборная Косово Олимпик Донецк
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