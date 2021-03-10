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До збірної "Золотих хлопчиків" покликали воротаря з чемпіонату України

10 березня, 13:56

Олена Павлова Олена Павлова

Бетім Халімі може вийти проти колишніх чемпіонів світу

Воротар донецького "Олімпіка" Бетім Халімі отримав виклик до збірної Косово. Це дебютне потрапляння 25-річного голкіпера до національної команди. Раніше ми писали про скандальні заяви президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, зроблені після поразки 0:1 від "Шахтаря".

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Відзначимо, що 24 березня збірна Косово, яку в народі прозвали "Золоті хлопчики", проведе спаринг з Литвою і два матчі кваліфікації ЧС-2022 – 28 березеня проти Швеції і 31-го – проти чемпіонів світу-2010 Іспанії. Халімі в поточному сезоні пропустив 10 голів у 8 матчах за донецький клуб, ні разу не відстоявши поєдинок на нуль.

Бетім Халімі

Бетім Халімі / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Раніше Бетім викликався до розташування юнацької та молодіжної збірної Косова.

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Нагадаємо, після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0в суботньому матчі української Прем'єр-ліги спалахнув скандал в прямому ефірі. Інтерв'ю тренера переможених Юрія Калитвинцева перервав своєї тирадою президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, в нецензурній формі розкритикував суддівство поєдинку і закликав до вигнання з України італійського глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Олімпік"

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голкіпер воротар суддя збірна Косово Олімпік Донецьк
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