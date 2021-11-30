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В России рады поражению Левандовски в борьбе за "Золотой мяч"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 09:53
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Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко считает, что проигрыш Роберта Левандовски Лионелю Месси может сыграть на руку сборной РФ
Левандовски и Червиченко
Левандовски и Червиченко / Фото: Коллаж: Сегодня

То, что Лионель Месси опередил Роберта Левандовски в борьбе за "Золотой мяч"-2021, может деморализовать поляка. А следовательно, помочь сборной РФ обыграть Польщу в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

Такую надежду выразил экс-президент московского Спартака Андрей Червиченко.

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"Для нас, для сборной России, такой исход, может быть, и положительный. Может быть, у Левандовски кураж пройдет. Всегда надо смотреть на то, что выгодно нам", – приводит слова Червиченко Чемпионат.

Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года
Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

При этом Червиченко считает, что "Золотой мяч" нужно было вручить Левандовски, а не Месси: "Надо раздавать премию другим игрокам, дабы не порождать уныние. Все ждали другого".

Отметим, что в марте Россия сыграет с Польшей Роберта Левандовски в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. А победителя этой пары ждет лучший в противостоянии Швеция – Чехия.

Напомним, прочил Левандовски Золотой мяч и Олег Блохин, но по результатам голосования 180 журналистов награду в седьмой раз в своей карьере получил Месси.

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