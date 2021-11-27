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Блохин сказал, кому дадут "Золотой мяч"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
27 ноября, 22:35
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По мнению Олега Блохина, выигравшего "Золотой мяч" в 1975 году, по итогам 2021-го этой награды должен быть удостоен Роберт Левандовски
Левандовски и Блохин
Левандовски и Блохин / Фото: Reuters, Instagram

В понедельник, 29 ноября, состоится церемония награждения лучшего футболиста мира 2021 года. Аналитики букмекерских контор в один голос утверждают, что "Золотой мяч" получит Лионель Месси.

Однако, по мнению Олега Блохина, наряду с Игорем Белановым и Андреем Шевченко выигрывавшем этот приз среди украинцев, в этот раз награду должны вручить форварду Баварии Роберту Левандовски.

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По крайней мере, по мнению Блохина, поляк заслуживает "Золотой мяч" больше, чем кто-либо другой.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"По моему мнению, главные претенденты на Золотой мяч в этом году – Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, но забрать награду должен все-таки поляк", – написал у себя в Instagram 69-летний Олег Блохин.

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"Многие журналисты называют главным претендентом на награду в 2021 Лионеля Месси. Наверное, это не будет так же заслуженно, как если бы награду получил нападающий Баварии", – считает Блохин.

У Месси шесть "Золотих мячей" – это рекорд
У Месси шесть "Золотих мячей" – это рекорд

"Меня многие спрашивают, закончилась ли эпоха Месси и Роналду в борьбе за главную награду года? Вы знаете, каждая эпоха когда-то заканчивается. Появляются новые футболисты, новые звезды. Я считаю, что 2021 год – это все-таки еще не конец их "звездного часа", – добавил Блохин.

Левандовски, Роналду и Месси
Левандовски, Роналду и Месси / Фото: Reuters

Прогноз Олега Блохина отличается от предсказания Андрея Шевченко, заявившего, что "Золотой мяч"-2021 дадут Жоржиньо или Месси.

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