В Катаре утвердили новые правила футбола. Как это повлияет на игру

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на съезде в Катаре внес изменения в правила футбола по количеству замен

IFAB утвердила правило пяти замен / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Теперь на постоянной основе будет действовать правило пяти замен. Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

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Начиная с сезона 2022/23 (1 июля), командам будет разрешено проводить пять замен. Но для этого необходимо воспользоваться тремя слотами во время матча. Кроме того, дополнительный слот для проведения замены команды получат в перерыве между таймами.

Новые изменения будут действовать во всех футбольных турнирах.

136th Annual General Meeting: The IFAB permanently approves five-substitute option in top-level competitions



https://t.co/iHCIMgwMJEpic.twitter.com/FfIB4xsp90 — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022

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Правило пяти замен появилось в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса. Эта новация была введена на временной основе. Срок действия заканчивался в декабре 2022 года.

Также Международный совет футбольных ассоциаций сообщил, что рассматривает и другие новшества. Среди них: введение мяча ногами во время аута, изменение игрового времени, возможные альтернативы офсайда, а также замена на случай сотрясения мозга.

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По всем этим вопросам будет собираться информация до августа 2023 года.

Ранее мы сообщали, как ФИФА протестировала революционные изменения в футболе на юношеском турнире.