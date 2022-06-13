У Катарі затвердили нові правила футболу. Як це вплине на гру

Тепер на постійній основі діятиме правило п'яти замін. Про це повідомляє прес-служба IFAB.
Читайте також: Революція у футболі: Мессі та Неймар зіграють проти України
Починаючи з сезону 2022/23 (1 липня), командам буде дозволено проводити п'ять замін. Але для цього потрібно скористатися трьома слотами під час матчу. Крім того, додатковий слот для заміни команди отримають у перерві між таймами.
Нові зміни діятимуть у всіх футбольних турнірах.
136th Annual General Meeting: The IFAB permanentne approves five-substitute option in top-level competitions- The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022
https://t.co/iHCIMgwMJE pic.twitter.com/FfIB4xsp90
Правило п'яти замін з'явилося у травні 2020 через пандемію коронавірусу. Ця новація була введена на тимчасової основі. Термін дії закінчувався у грудні 2022 року.
Також Міжнародна рада футбольних асоціацій повідомила, що розглядає й інші нововведення. Серед них: введення м'яча ногами під час ауту, зміна ігрового часу, можливі альтернативи офсайду, заміна на випадок струсу мозку.
З усіх цих питань збиратиметься інформація до серпня 2023 року.
Раніше ми повідомляли, як ФІФА протестувала революційні зміни у футболі на юнацькому турнірі.