В бою под Волновахой рашисты убили украинского футболиста

Печальное известие пришло из Донецкой области, где погиб игрок аматорского клуба Сергей Шестак

Сергей Шестак играл за аматорскую команду Черкасские казаки / Фото: УАФ

Украинская футбольная семья потеряла еще одного представителя. В бою под Волновахой погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Шестак, сообщает пресс-служба УАФ.

Сергей Шестак родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. Сергей был одним из лидеров футбольной команды Черкасских казаков.

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У героя осталась жена и маленькая дочь.

"От имени президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко и всего футбольного сообщества Украины выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая и Вечная Память. Царство Небесное. Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы будем о них помнить", – говорится на странице УАФ в Facebook.

Это уже не первая смерть украинского футболиста от рук российско-фашистских войск. В первые дни войны от российского снаряда в Киеве погиб футболист ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.

Под Киевом погиб экс-защитник львовских Карпат Виталий Сапыло. Воспитанник школы львовского клуба был командиром танка.

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Виталий Сапило

Во время эвакуации из Броварского района Киевской области от пуль российских оккупантов погиб 16-летний футболист Атлета Дмитрий Евдоченко и его мама.

Также мы сообщали, как от рук рашистов погиб известный форвард Киевщины Александр Иващик. Во время войны он занимался волонтерской деятельностью.