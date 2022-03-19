У бою під Волновахою рашисти вбили українського футболіста

Сумна звістка надійшла з Донецької області, де загинув гравець аматорського клубу Сергій Шестак

Сергій Шестак грав за аматорську команду Черкаські козаки / Фото: УАФ

Українська футбольна сім'я втратила ще одного представника. У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак, повідомляє прес-служба УАФ

Сергій Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів футбольної команди Черкаських козаків.

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У героя залишилася дружина та маленька дочка.

"Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та всієї футбольної спільноти України висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла та Вічна Пам'ять. Царство Небесне. Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятатимемо", – йдеться на сторінці УАФ у Facebook .

Це вже не перша смерть українського футболіста від рук російсько-фашистських військ. У перші дні війни від російського снаряду у Києві загинув футболіст ФК Гостомель Дмитро Мартиненко – Разом зі своєю мамою.

Під Києвом загинув екс-захисник львівських Карпат Віталій Сапило . Вихованець школи львівського клубу був командиром танка.

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Віталій Сапило

Під час евакуації з Броварського району Київської області від куль російських окупантів загинув 16-річний футболіст Атлета Дмитро Євдоченко та його мама .

Також ми повідомляли, як від рук рашистів загинув відомий форвард Київщини Олександр Іващик . Під час війни він займався волонтерською діяльністю.